Гран-при Мексики «Формулы-1» остановили из-за аварии Магнуссена
Гонку пришлось остановить на 35-м круге из-за аварии пилота Haas датчанина Кевина Магнуссена.
Скандинав не справился с управлением в одном из поворотов и врезался в стену. Его болид после столкновения загорелся. Магнуссен успел покинуть машину после возгорания. Он избежал серьёзных травм.
19-й этап чемпионата мира проходит на автодроме имени братьев Родригес.
Ранее сообщалось, что пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер стал победителем квалификации Гран-при Мексики «Формулы-1».