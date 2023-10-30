Гран-при Мексики «Формулы-1» остановили из-за аварии Магнуссена

Гран-при Мексики чемпионата «Формула-1» чуть было не закончился трагедией.

Гонку пришлось остановить на 35-м круге из-за аварии пилота Haas датчанина Кевина Магнуссена.

Скандинав не справился с управлением в одном из поворотов и врезался в стену. Его болид после столкновения загорелся. Магнуссен успел покинуть машину после возгорания. Он избежал серьёзных травм.

19-й этап чемпионата мира проходит на автодроме имени братьев Родригес.

Ранее сообщалось, что пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер стал победителем квалификации Гран-при Мексики «Формулы-1».