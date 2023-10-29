Есипенко продолжает лидировать на турнире ФИДЕ Grand Swiss 2023

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко продолжает лидировать на турнире Международной шахматной федерации (ФИДЕ) — Grand Swiss 2023.

21-летний шахматист из Ростовской области в пятом туре сыграл белыми фигурами вничью с американцем Фабиано Каруаном.

Американец Хикару Накамура после победы над Алексеем Сараной из Сербии догнал Есипенко в общем зачёте. Шахматисты набрали по четыре очка каждый.

У женщин лидирует Бибисара Асаубаева из Казахстана (4,5 очка).

Общий призовой фонд турнира составляет $600 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянин Роман Шогджиев завоевал золотую медаль чемпионата мира по шахматам 2023 года среди мальчиков до восьми лет.