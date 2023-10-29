Медведев заявил, что не оставлял надежд обыграть Синнера в финале

Россиянин Даниил Медведев восхитился игрой итальянца Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.

«Поздравляю Янника. В один момент подумал, что смогу догнать тебя и победить, но не получилось. Ты великолепно играл, отлично завершаешь год. Надеюсь, мы ещё сыграем с тобой в финалах», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Он признался, что любит приезжать в Вену для участия в турнире.

«Надеюсь, что вернусь сюда. Болельщики хотели увидеть отличный матч, таким он и получился», — добавил Медведев.

Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4, 6:3 в пользу теннисиста с Апеннин. Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты.

Россиянин проиграл второй финал итальянцу в этом месяце. 4 октября Медведев уступил Синнеру в решающем матче турнира China Open — 2023 в Пекине.

Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин пробился в основную сетку «Мастерса» в Париже.