Есипенко стал единоличным лидером турнира ФИДЕ Grand Swiss 2023

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко вышел в единоличные лидеры турнира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) — Grand Swiss 2023.

21-летний шахматист из Ростовской области в четвёртом туре нанёс поражение чёрными французу Марку-Андриа Маурицци.

Есипенко набрал 3,5 очка и стал единоличным лидером турнира. На пол-очка от россиянина отстают 17 участников. В их числе его соотечественники Евгений Наер и Владислав Артемьев.

У женщин лидируют китаянка Тань Чжунъи, украинка Анна Музычук, Рамешбабу Вайшали из Индии и Бибисара Асаубаева из Казахстана (по 3,5 очка).

Общий призовой фонд турнира составляет $600 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянин Роман Шогджиев завоевал золотую медаль чемпионата мира по шахматам 2023 года среди мальчиков до восьми лет.











