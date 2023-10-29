Есипенко стал единоличным лидером турнира ФИДЕ Grand Swiss 2023
21-летний шахматист из Ростовской области в четвёртом туре нанёс поражение чёрными французу Марку-Андриа Маурицци.
Есипенко набрал 3,5 очка и стал единоличным лидером турнира. На пол-очка от россиянина отстают 17 участников. В их числе его соотечественники Евгений Наер и Владислав Артемьев.
У женщин лидируют китаянка Тань Чжунъи, украинка Анна Музычук, Рамешбабу Вайшали из Индии и Бибисара Асаубаева из Казахстана (по 3,5 очка).
Общий призовой фонд турнира составляет $600 тыс.
Ранее сообщалось, что россиянин Роман Шогджиев завоевал золотую медаль чемпионата мира по шахматам 2023 года среди мальчиков до восьми лет.