RT в Telegram
Подпишись

Соболев: я с прессой больше не общаюсь

Короткая ссылка
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что больше не ведёт диалог с прессой.
Соболев: я с прессой больше не общаюсь
  • РИА Новости

«Вы же с источниками общаетесь. Я с прессой больше не общаюсь», — цитирует Соболева «Чемпионат».

По информации журналиста Ивана Карпова, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором Соболев получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он был допущен после возвращения.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что главного тренера команды Гильермо Абаскаля не уволят после поражения от «Факела» в матче 13-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить