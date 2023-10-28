Соболев: я с прессой больше не общаюсь

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что больше не ведёт диалог с прессой.

«Вы же с источниками общаетесь. Я с прессой больше не общаюсь», — цитирует Соболева «Чемпионат».

По информации журналиста Ивана Карпова, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором Соболев получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он был допущен после возвращения.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что главного тренера команды Гильермо Абаскаля не уволят после поражения от «Факела» в матче 13-го тура РПЛ.