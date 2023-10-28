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Кафанов считает, что вратарю «Будё-Глимт» Хайкину стоит остаться в Норвегии

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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался об игре российского голкипера норвежского «Будё-Глимт» Никиты Хайкина.
Кафанов считает, что вратарю «Будё-Глимт» Хайкину стоит остаться в Норвегии
  • РИА Новости

«Хайкин в Норвегии номер один. Его там любят, он наслаждается футболом. Лучше Никите там остаться», — приводит слова Кафанова Metaratings.

По мнению тренера, в Норвегии вратарю могут простить ошибку.

«В новом клубе надо ждать своего шанса. Если такой шанс выпадет, то за него надо держаться. А в «Будё-Глимт» Хайкин всё равно останется первым номером», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в 37 матчах за «Будё-Глимт», в которых пропустил 43 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до 31 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным победил турецкий «Бешикташ» в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций.

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