Горшков не исключил отставки Ромащенко из «Ахмата» в случае поражения от «Зенита»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о возможной отставке главного тренера грозненского «Ахмата» Мирослава Ромащенко в случае поражения от сине-бело-голубых в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Непросто говорить о том, какое решение примет руководство «Ахмата». Не думаю, что стоит ожидать отставки. Всё же «Зенит» — это команда крайне высокого уровня и грозненцы будут играть на выезде, что также необходимо учесть.



Ромащенко проделал хорошую работу в Грозном после своего назначения и его позиция главного тренера не должна быть поставлена под сомнение. Но гарантировать на 100% ничего нельзя», — сказал Горшков RT.

Ранее Горшков выразил мнение, что «Зенит» по-прежнему находится в статусе лидера российского футбола.