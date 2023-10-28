Горшков не исключил отставки Ромащенко из «Ахмата» в случае поражения от «Зенита»
«Непросто говорить о том, какое решение примет руководство «Ахмата». Не думаю, что стоит ожидать отставки. Всё же «Зенит» — это команда крайне высокого уровня и грозненцы будут играть на выезде, что также необходимо учесть.
Ромащенко проделал хорошую работу в Грозном после своего назначения и его позиция главного тренера не должна быть поставлена под сомнение. Но гарантировать на 100% ничего нельзя», — сказал Горшков RT.
Ранее Горшков выразил мнение, что «Зенит» по-прежнему находится в статусе лидера российского футбола.