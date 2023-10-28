RT в Telegram
Подпишись

Горшков не исключил отставки Ромащенко из «Ахмата» в случае поражения от «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о возможной отставке главного тренера грозненского «Ахмата» Мирослава Ромащенко в случае поражения от сине-бело-голубых в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Непросто говорить о том, какое решение примет руководство «Ахмата». Не думаю, что стоит ожидать отставки. Всё же «Зенит» — это команда крайне высокого уровня и грозненцы будут играть на выезде, что также необходимо учесть.

Ромащенко проделал хорошую работу в Грозном после своего назначения и его позиция главного тренера не должна быть поставлена под сомнение. Но гарантировать на 100% ничего нельзя», — сказал Горшков RT.

Ранее Горшков выразил мнение, что «Зенит» по-прежнему находится в статусе лидера российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить