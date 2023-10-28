Горшков призвал игроков «Зенита» быть во всеоружии в матче с «Ахматом»
«На мой взгляд, предыдущие матчи «Зенита» отчётливо показали, что игрокам необходимо выходить с должным настроем на каждую игру. Только в этом случае удастся избежать проблем.
Тем не менее «Ахмат» является достойным соперником. Грозненцы придерживаются современной манеры игры в футбол и не боятся оказывать прессинг. К тому же на петербуржцев давно принято настраиваться по-особенному. Хозяевам надо быть во всеоружии в предстоящей встрече», — сказал Горшков RT.
Ранее сообщалось, что «Зенит» является лучшим российским клубом по числу воспитанников в высших лигах.