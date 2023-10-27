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Metaratings: Промес не поехал со «Спартаком» на матч 13-го тура РПЛ с «Факелом»

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес пропустит матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».
Metaratings: Промес не поехал со «Спартаком» на матч 13-го тура РПЛ с «Факелом»
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings.ru, 31-летний нидерландец не поехал с командой в Воронеж, где пройдёт предстоящая встреча.

Игра на стадионе «Центральный» состоится 28 октября и начнётся в 14:00 мск.

После 12 туров РПЛ красно-белые с 20 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Промес забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 16 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Ранее бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи выразил мнение, что красно-белым в нынешнем сезоне по силам побороться за золотые медали РПЛ.

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