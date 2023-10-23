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Крылова: с Кагановской и Некрасовым работает в основном Горшков

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Тренер Анжелика Крылова рассказала, что Василиса Кагановская и Максим Некрасов в основном работают с Алексеем Горшковым.
Крылова: с Кагановской и Некрасовым работает в основном Горшков
  • РИА Новости

«Считаю Горшкова одним из лучших «технарей», работающих с танцорами. Кагановская и Некрасов, работая по большей части с Горшковым, начали с произвольного танца. С этим дуэтом мы работаем совместно. Решение будем принимать вместе с ним», — приводит слова Крыловой РИА Новости.

В августе стало известно о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

12 сентября появилась информация, что распалась пара Елизавета Пасечник — Максим Некрасов.

Ранее Крылова сообщила, что фигуристы Пасечник и Чиризано попробуют встать в пару.

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