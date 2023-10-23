Роналду заявил, что будет играть в футбол как минимум до 40 лет

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал своё будущее.

«Фанаты делают меня счастливым, и я отвечаю взаимностью. Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, а потом посмотрю на своё тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет», — цитирует Роналду O Jogo.

В конце 2022 года игрок подписал контракт с саудовским клубом. В нынешнем сезоне 38-летний португалец провёл за «Аль-Наср» 12 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что гол Роналду принёс победу «Аль-Насру» в матче с «Дамаком».