Узнать больше

Роналду заявил, что будет играть в футбол как минимум до 40 лет

Короткая ссылка
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал своё будущее.
Роналду заявил, что будет играть в футбол как минимум до 40 лет
  • © AP Photo/Armin Durgut

«Фанаты делают меня счастливым, и я отвечаю взаимностью. Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, а потом посмотрю на своё тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет», — цитирует Роналду O Jogo.

В конце 2022 года игрок подписал контракт с саудовским клубом. В нынешнем сезоне 38-летний португалец провёл за «Аль-Наср» 12 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что гол Роналду принёс победу «Аль-Насру» в матче с «Дамаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить