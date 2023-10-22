Головин — о своём дубле: шансов у вратаря в первом голе было немного
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«Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке. Думаю, шансов отразить удар у вратаря было немного. А второй гол это стандарт. Мы работаем на тренировках, это даёт свои плоды», — цитирует Головина «Чемпионат».
Встреча в Монако на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:1.
Таким образом, «Монако» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков. «Мец» — 16-й (восемь).
Ранее сообщалось, что Головин забил мощный гол из-за пределов штрафной в матче с «Мецем».