Головин — о своём дубле: шансов у вратаря в первом голе было немного

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своём дубле в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу с «Мецем».

«Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке. Думаю, шансов отразить удар у вратаря было немного. А второй гол это стандарт. Мы работаем на тренировках, это даёт свои плоды», — цитирует Головина «Чемпионат».

Встреча в Монако на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «Монако» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков. «Мец» — 16-й (восемь).

Ранее сообщалось, что Головин забил мощный гол из-за пределов штрафной в матче с «Мецем».