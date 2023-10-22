«Спартак» обыграл «Адмирал» и одержал рекордную восьмую победу подряд в КХЛ

Московский «Спартак» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Фетисов Арене» во Владивостоке и завершилась со счётом 4:3.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Николай Голдобин, Егор Филин, Александр Пашин и Шейн Принс. У хозяев голы на счету Александра Горшкова, Александра Шевченко и Джованни Фьоре.

Таким образом, красно-белые одержали восьмую победу в КХЛ подряд, набрали 32 очка и закрепились на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Владивостокская команда с 12 очками остался на последней, 12-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский СКА проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в КХЛ.