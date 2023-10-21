Нурмагомедов — о победе над Гафуровым: гильотина это моя коронка

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Саид Нурмагомедов прокомментировал победу над Муином Гафуровым из Таджикистана на турнире UFC 294.

«Большое спасибо. Очень хорошо себя чувствую… Конечно, я видел её (возможность провести гильотину. — RT). Очень хорошо её чувствую. Это моя коронка», — сказал Нурмагомедов после поединка.

Бой завершился в первом раунде удушающим приёмом (гильотина).

На счету Нурмагомедова 19 побед и три поражения. У Гафурова — 19 побед и шесть поражений.

Ранее российский боец MMA Мухаммад Мокаев победил американца Тима Эллиотта на турнире UFC 294.