Махачев и Волкановски прибыли на арену в Абу-Даби перед боем на UFC 294
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Махачев и Волкановски прибыли на арену перед поединком.
На счету 31-летнего Ислама 24 победы (пять нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.
В активе 35-летнего Волкановски 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и два поражения. Алекс обладает чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Также он занимался кикбоксингом и тайским боксом.
Ранее российский боец MMA Саид Нурмагомедов победил Муина Гафурова из Таджикистана на турнире UFC 294.