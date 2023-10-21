Махачев и Волкановски прибыли на арену в Абу-Даби перед боем на UFC 294

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев и австралийский боец смешанных единоборств (MMA) Александер Волкановски 21 октября проведут бой в рамках 294-го номерного турнира в Абу‑Даби (ОАЭ).

Махачев и Волкановски прибыли на арену перед поединком.

На счету 31-летнего Ислама 24 победы (пять нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Волкановски 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и два поражения. Алекс обладает чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Также он занимался кикбоксингом и тайским боксом.

Ранее российский боец MMA Саид Нурмагомедов победил Муина Гафурова из Таджикистана на турнире UFC 294.