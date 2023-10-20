Василевский считает, что Махачев будет активнее, чем в первом бою с Волкановски

Боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева с австралийцем Александером Волкановски.

«Думаю, мы можем ожидать в поединке этих бойцов схожего сценария, что был и в первом их противостоянии. Единственное, как мне кажется, Ислам будет стараться активнее переводить Волкановски в партер: у него всё же очень хорошая школа самбо.

Александер же будет стараться находить свои шансы в стойке и стремиться к тому, чтобы точно попасть по Махачеву. Что касается трудной сгонки веса Ислама, сомневаюсь, что это как-то отразится на бое, всё же он не первый раз проходит данную процедуру и всё знает», — сказал Василевский RT.

Ранее российский боец MMA Андрей Корешков заявил, что Махачеву далеко до величия в сравнении с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.