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Василевский считает, что Махачев будет активнее, чем в первом бою с Волкановски

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Боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева с австралийцем Александером Волкановски.
Василевский считает, что Махачев будет активнее, чем в первом бою с Волкановски
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«Думаю, мы можем ожидать в поединке этих бойцов схожего сценария, что был и в первом их противостоянии. Единственное, как мне кажется, Ислам будет стараться активнее переводить Волкановски в партер: у него всё же очень хорошая школа самбо.

Александер же будет стараться находить свои шансы в стойке и стремиться к тому, чтобы точно попасть по Махачеву. Что касается трудной сгонки веса Ислама, сомневаюсь, что это как-то отразится на бое, всё же он не первый раз проходит данную процедуру и всё знает», — сказал Василевский RT.

Ранее российский боец MMA Андрей Корешков заявил, что Махачеву далеко до величия в сравнении с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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