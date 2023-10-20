Деменко отметил, что в «Спартаке» не очень хорошая атмосфера перед матчем с «Пари НН»
- РИА Новости
«Не знаю, как конфликты внутри команды отразятся на ней в дальнейшем. Атмосфера внутри «Спартака» сейчас не очень хорошая, учитывая ситуации Соболева и Джикии. Но, с другой стороны, костяк красно-белых есть и функционирует, а состав по персоналиям является боевым.
Москвичи должны подойти к игре во всеоружии и, как мне кажется, сумеют одержать победу с минимальным счётом 2:1», — заявил Деменко RT.
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