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Деменко отметил, что в «Спартаке» не очень хорошая атмосфера перед матчем с «Пари НН»

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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом».
Деменко отметил, что в «Спартаке» не очень хорошая атмосфера перед матчем с «Пари НН»
  • РИА Новости

«Не знаю, как конфликты внутри команды отразятся на ней в дальнейшем. Атмосфера внутри «Спартака» сейчас не очень хорошая, учитывая ситуации Соболева и Джикии. Но, с другой стороны, костяк красно-белых есть и функционирует, а состав по персоналиям является боевым.

Москвичи должны подойти к игре во всеоружии и, как мне кажется, сумеют одержать победу с минимальным счётом 2:1», — заявил Деменко RT.

Ранее Российский футбольный союз объявил о судейских назначениях на матчи 12-го тура РПЛ.

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