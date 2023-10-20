Портал Transfermarkt назвал 10 самых дорогих российских футболистов

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских футболистов.

Рейтинг возглавил полузащитник «Монако» Александр Головин. Его стоимость составляет €30 млн. На втором месте вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, чья цена €16 млн. Замкнул тройку лидеров Арсен Захарян, выступающий за «Реал Сосьедад» (€15 млн).

Также в топ-10 находятся Фёдор Чалов (ЦСКА, €12 млн), Далер Кузяев («Гавр», €10 млн), Иван Обляков (ЦСКА, €10 млн), Алексей Миранчук («Аталанта», €9 млн), Александр Соболев («Спартак», €9 млн), Константин Тюкавин («Динамо», €8 млн) и Сергей Пиняев («Локомотив», €8 млн).

Ранее сообщалось, что Головин подорожал до €30 млн.