Украина обвинила Федерацию киберспорта России в «пособничестве терроризму»
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«Украинские коллеги обвиняют нас в пособничестве терроризму. Это очень нелепое обвинение, но IESF создала комиссию, будет это рассматривать. Пока непонятно, на что они рассчитывают», — приводит слова Смита РИА Новости.
28 августа Международная федерация киберспорта разрешила командам России выступать с флагом. Решение было принято на съезде IESF. За отмену санкций проголосовали 32 делегата.
Ранее сообщалось, что в Федерации компьютерного спорта России надеются, что Украина не выйдет из состава IESF.