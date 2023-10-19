Украина обвинила Федерацию киберспорта России в «пособничестве терроризму»

Глава Федерации киберспорта России Дмитрий Смит назвал нелепыми обвинения украинской федерации в пособничестве терроризму, которую они направили в Международную федерацию киберспорта (IESF).

«Украинские коллеги обвиняют нас в пособничестве терроризму. Это очень нелепое обвинение, но IESF создала комиссию, будет это рассматривать. Пока непонятно, на что они рассчитывают», — приводит слова Смита РИА Новости.

28 августа Международная федерация киберспорта разрешила командам России выступать с флагом. Решение было принято на съезде IESF. За отмену санкций проголосовали 32 делегата.

Ранее сообщалось, что в Федерации компьютерного спорта России надеются, что Украина не выйдет из состава IESF.