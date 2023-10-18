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Месси стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ в Южной Америке

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с командой Перу.
Месси стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ в Южной Америке
  • AP

Встреча в Лиме (Перу) на стадионе «Насьональ» завершилась со счётом 2:0.

Теперь на счету игрока 31 гол в квалификации. Он побил достижение Луиса Суареса и стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ в Южной Америке.

Лидером по количеству мячей в отборочных турнирах является Карлос Руис из Гватемалы (39). На второй позиции расположился португалец Криштиану Роналду (36).

Ранее сообщалось, что Роналду приблизился к Месси по количеству дублей за карьеру.

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