Месси стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ в Южной Америке

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с командой Перу.

Встреча в Лиме (Перу) на стадионе «Насьональ» завершилась со счётом 2:0.

Теперь на счету игрока 31 гол в квалификации. Он побил достижение Луиса Суареса и стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ в Южной Америке.

Лидером по количеству мячей в отборочных турнирах является Карлос Руис из Гватемалы (39). На второй позиции расположился португалец Криштиану Роналду (36).

Ранее сообщалось, что Роналду приблизился к Месси по количеству дублей за карьеру.