Второй сезон медийной баскетбольной лиги начнётся 21 октября
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Среди участников Лиги ставок MEDIA BASKET — команды первого сезона: GOATS, ÖMANKÖ, Basement, PENA Team, AVG, Sayonara Boys и чемпионы — «Родина Медиа».
В числе новичков — команды Flava, «УралБаскет», АMKAL, ICH FLEX от MONEYKEN, Players Club от OBLADAET и команда музыкального лейбла Rocket Records — ROCKET Team.
«В новом сезоне баскетбольные джерси примерят на себя такие медийные игроки, как музыкант и блогер T-Killah, футболист Дмитрий Тарасов, рэперы Элджей и OBLADAET, пилот Formula-1 и DJ Никита Мазепин, певец NILETTO, телеведущая Надя Сысоева и многие другие», — говорится в сообщении.
Первый сезон лиги собрал 6 млн зрителей на онлайн-трансляциях соревнований. Матчи посетили более 4 тыс. человек.
Основной турнир пройдёт в два классических этапа — групповой и плей-офф. В плей-офф выйдут восемь команд, которые сыграют по олимпийской системе.