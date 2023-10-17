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Второй сезон медийной баскетбольной лиги начнётся 21 октября

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Второй сезон медийной баскетбольной лиги пройдёт с 21 октября по 26 ноября в Москве. Ожидается участие представителей шоу-бизнеса, блогеров, спортсменов и других знаменитостей.
Второй сезон медийной баскетбольной лиги начнётся 21 октября
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

Среди участников Лиги ставок MEDIA BASKET — команды первого сезона: GOATS, ÖMANKÖ, Basement, PENA Team, AVG, Sayonara Boys и чемпионы — «Родина Медиа».

В числе новичков — команды Flava, «УралБаскет», АMKAL, ICH FLEX от MONEYKEN, Players Club от OBLADAET и команда музыкального лейбла Rocket Records — ROCKET Team.

«В новом сезоне баскетбольные джерси примерят на себя такие медийные игроки, как музыкант и блогер T-Killah, футболист Дмитрий Тарасов, рэперы Элджей и OBLADAET, пилот Formula-1 и DJ Никита Мазепин, певец NILETTO, телеведущая Надя Сысоева и многие другие», — говорится в сообщении.

Первый сезон лиги собрал 6 млн зрителей на онлайн-трансляциях соревнований. Матчи посетили более 4 тыс. человек.

Основной турнир пройдёт в два классических этапа — групповой и плей-офф. В плей-офф выйдут восемь команд, которые сыграют по олимпийской системе.

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