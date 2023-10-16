Тарасенко оценил свою дебют за «Оттаву» в НХЛ

Российский нападающий «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко оценил свою дебют за команду в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Когда начинается новый сезон, ты пытаешься забить, тем более это мой первый сезон в «Оттаве». Вся моя семья приехала сюда несколько дней назад, так что для меня это важный момент, не буду врать», — сказал игрок после матча.

Встреча в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился Владимир Тарасенко.

Ранее сообщалось, что 19-летний защитник Павел Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ.