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Тарасенко оценил свою дебют за «Оттаву» в НХЛ

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Российский нападающий «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко оценил свою дебют за команду в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тарасенко оценил свою дебют за «Оттаву» в НХЛ
  • AP

«Когда начинается новый сезон, ты пытаешься забить, тем более это мой первый сезон в «Оттаве». Вся моя семья приехала сюда несколько дней назад, так что для меня это важный момент, не буду врать», — сказал игрок после матча.

Встреча в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился Владимир Тарасенко. 

Ранее сообщалось, что 19-летний защитник Павел Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ.

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