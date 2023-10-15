Чесноков: Хуркач сыграл хитрее Рублёва в финале турнира в Шанхае
«Рублёв играл здорово, от него исходила инициатива практически во всех розыгрышах. Но Хуркач сыграл очень хитро, он очень хорошо видит игрока, заранее двигается в ту сторону, куда будет удар», — цитирует Чеснокова ТАСС.
По его мнению, теннисист из Польши «здорово следил за Рублёвым, очень здорово подавал, особенно в третьем сете».
«Я думаю, Андрею не надо расстраиваться, он провёл отличный турнир. Финал был очень хороший, Хуркач был на пол-удара ближе к победе, где-то ему повезло», — заключил Чесноков.
Финальный матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача. Призовой фонд турнира составлял $8,8 млн.
Таким образом, Хуркач второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». На счету 25-летнего Рублёва 14 титулов на турнирах ATP.
Ранее сообщалось, что Рублёв вернётся на пятое место мирового рейтинга ATP.