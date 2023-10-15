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Чесноков: Хуркач сыграл хитрее Рублёва в финале турнира в Шанхае

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что поляк Хуберт Хуркач действовал хитрее россиянина Андрея Рублёва в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Шанхае.

«Рублёв играл здорово, от него исходила инициатива практически во всех розыгрышах. Но Хуркач сыграл очень хитро, он очень хорошо видит игрока, заранее двигается в ту сторону, куда будет удар», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, теннисист из Польши «здорово следил за Рублёвым, очень здорово подавал, особенно в третьем сете».

«Я думаю, Андрею не надо расстраиваться, он провёл отличный турнир. Финал был очень хороший, Хуркач был на пол-удара ближе к победе, где-то ему повезло», — заключил Чесноков.

Финальный матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача. Призовой фонд турнира составлял $8,8 млн.

Таким образом, Хуркач второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». На счету 25-летнего Рублёва 14 титулов на турнирах ATP.

Ранее сообщалось, что Рублёв вернётся на пятое место мирового рейтинга ATP. 

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