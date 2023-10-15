Тарпищев считает, что Касаткина при везении могла выйти в финал турнира в Китае

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Дарья Касаткина могла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Чжэнчжоу при удачном стечении обстоятельств.

«Объективно максимум 7—8 теннисисток играют лучше неё в данный момент. При удачном стечении обстоятельств она могла побороться за титул, но результат в целом объективен», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его словам, Касаткина играет за счёт головы, и чем медленнее корт, тем больше преимущества над соперницей.

Касаткина не смогла выйти в финал турнира категории WTA 500 в Чжэнчжоу. Россиянка в полуфинале потерпела поражение от Барборы Крейчиковой из Чехии со счётом 3:6, 0:6.

Ранее сообщалось, что Анна Блинкова проиграла Лейле Фернандес и не смогла пробиться в финал турнира в Гонконге.