Индия может принять летнюю Олимпиаду 2036 года

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не исключил, что летняя Олимпиада 2036 года может пройти у него на родине.

«Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества», — цитирует Моди ТАСС.

Индия ещё ни разу в истории не проводила соревнования такого высокого уровня.

На проведение Игр-2036 также претендуют Мексика, Турция, Индонезия и Польша.

Ранее в МОК заявили о планах создать Олимпийские киберспортивные игры.