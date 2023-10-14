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Индия может принять летнюю Олимпиаду 2036 года

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди не исключил, что летняя Олимпиада 2036 года может пройти у него на родине.
Индия может принять летнюю Олимпиаду 2036 года
  • AP

«Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества», — цитирует Моди ТАСС.

Индия ещё ни разу в истории не проводила соревнования такого высокого уровня.

На проведение Игр-2036 также претендуют Мексика, Турция, Индонезия и Польша.

Ранее в МОК заявили о планах создать Олимпийские киберспортивные игры.

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