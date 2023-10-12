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Чесноков считает, что Рублёв владел инициативой в матче с Полом

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Андрей Рублёв почти по всем показателям переиграл Томми Пола в матче четвёртого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Шанхае.

«Была равная игра, но Рублёв имел инициативу на протяжении всего матча», — цитирует Чеснокова ТАСС. 

По его мнению, до счёта 5:5 игра была абсолютно равна.

«Но Пол стал невынужденно ошибаться, причём очень грубо. Если брать второй сет, то он был похож на первый, там при счёте 6:5 пошли новые ошибки со стороны Пола», — добавил Чесноков.

Рублёв обыграл Пола (7:5, 7:5) и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае. 

Следующим соперником Рублёва станет француз Уго Умбер.

Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева победила в своём первом матче на турнире WTA.

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