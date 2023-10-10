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Мостовой: переговоры о новом контракте с «Зенитом» не заняли много времени

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой дал понять, что очень рад продолжить выступать за команду из Санкт-Петербурга.

«Переговоры шли абсолютно нормально, в плановом режиме и своим чередом. Много времени они не заняли, спорных моментов не было. В том числе потому, что хочется играть именно в «Зените». В итоге пришли к общему знаменателю, в том числе по срокам нового соглашения», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Он признался, что не может себя представить в какой-то другой команде.

«В Петербурге потрясающее отношение со стороны болельщиков, очень полюбил сам город. Всё складывается хорошо», — добавил Мостовой.

10 октября стало известно, что «Зенит» продлил контракт с Мостовым. Новое соглашение с 25-летним хавбеком рассчитано до конца сезона-2027/28.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах за петербургскую команду и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Мостовой получил травму в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

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