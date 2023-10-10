Янчук считает, что Звонарёва превосходит соперниц в понимании игры

Заслуженный тренер Виктор Янчук уверен, что бронзовый призёр Олимпиады россиянка Вера Звонарёва успешно выступает в туре Женской теннисной ассоциации (WTA), поскольку лучше многих соперниц понимает игру.

«Звонарёва очень опытный игрок, она играла с Кудерметовой на высочайшем уровне, и обладает более высоким пониманием игры, чем многие её молодые соперницы», — цитирует Янчука ТАСС.

По его мнению, у 39-летней теннисистки из России огромный опыт, поэтому на неё ничего не давит.

«Звонарёва, пока ей хватает сил, может обыгрывать или дать бой даже игрокам первой десятки, но в силу возраста ей уже где-то не хватает физической подготовки», — заключил Янчук.

Звонарёва в матче первого круга турнира WTA в китайском Чжэнчжоу нанесла поражение своей соотечественнице Веронике Кудерметовой 6:2, 7:6 (7:5). Её следующей соперницей станет украинка Ангелина Калинина.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в 1/8 финала теннисного турнира в Чжэнчжоу.











