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Павлюченкова не проиграла ни одного сета Фетт и прошла во второй круг турнира в Гонконге

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над хорваткой Яной Фетт на старте турнира Женской теннисной Ассоциации (WTA) в Гонконге.
Павлюченкова не проиграла ни одного сета Фетт и прошла во второй круг турнира в Гонконге
  • Gettyimages.ru

Встреча продолжалась 50 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:0.

32-летняя россиянка не проиграла ни одного гейма, семь раз подала на вылет и не допустила ни одной двойной ошибки.

Таким образом, Павлюченкова прошла во второй круг турнира, где встретится с победительницей игры между белоруской Александрой Саснович и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

Ранее российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Гонконге на отказе Юлии Путинцевой из Казахстана.

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