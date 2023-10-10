Павлюченкова не проиграла ни одного сета Фетт и прошла во второй круг турнира в Гонконге
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Встреча продолжалась 50 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:0.
32-летняя россиянка не проиграла ни одного гейма, семь раз подала на вылет и не допустила ни одной двойной ошибки.
Таким образом, Павлюченкова прошла во второй круг турнира, где встретится с победительницей игры между белоруской Александрой Саснович и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.
Ранее российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Гонконге на отказе Юлии Путинцевой из Казахстана.