Романо: «Челси» готов продать Лукаку за £37 млн

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, который выступает за «Рому» на правах аренды, может покинуть лондонский клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Челси» уже установил сумму отступных за нападающего летом 2024 года.

По информации источника, между клубом и футболистом есть соглашение, согласно которому Лукаку может быть продан за £37 млн в следующем году.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне 30-летний бельгиец выступал за «Интер» на правах аренды, забив 14 мячей и отдав семь результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.

Ранее гол Лукаку помог «Роме» обыграть «Фрозиноне» в Серии А.