Промес сравнял счёт в дерби с ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес забил мяч в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

31-летний нидерландец отметился на 40-й минуте встречи. Таким образом, счёт стал ничейным — 1:1.

Игра проходит на «Открытие Банк Арене» в Москве.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Милан Гайич открыл счёт в дерби против «Спартака».