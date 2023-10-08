Промес сравнял счёт в дерби с ЦСКА
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес забил мяч в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
31-летний нидерландец отметился на 40-й минуте встречи. Таким образом, счёт стал ничейным — 1:1.
Игра проходит на «Открытие Банк Арене» в Москве.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Милан Гайич открыл счёт в дерби против «Спартака».
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