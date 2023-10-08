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«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетико» в матче Примеры

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«Реал Сосьедад» в гостях потерпел поражение от «Атлетико» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.
«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетико» в матче Примеры
  • AFP
  • © Pierre-Philippe MARCOU

Игра в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Диего Симеоне.

В составе мадридского клуба мячи забили Самуэл Лино (22-я минута), Антуан Гризманн (89-я). У коллектива из Страны Басков отличился Микель Оярсабаль (73-я). Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте игры, но не отметился результативными действиями.

«Атлетико» (19 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» (15) располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что Захарян попал в запас «Реал Сосьедад» на матч с «Атлетико» в чемпионате Испании.

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