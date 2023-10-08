«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетико» в матче Примеры
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- © Pierre-Philippe MARCOU
Игра в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Диего Симеоне.
В составе мадридского клуба мячи забили Самуэл Лино (22-я минута), Антуан Гризманн (89-я). У коллектива из Страны Басков отличился Микель Оярсабаль (73-я). Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте игры, но не отметился результативными действиями.
«Атлетико» (19 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» (15) располагается на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что Захарян попал в запас «Реал Сосьедад» на матч с «Атлетико» в чемпионате Испании.