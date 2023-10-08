«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетико» в матче Примеры

«Реал Сосьедад» в гостях потерпел поражение от «Атлетико» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Диего Симеоне.

В составе мадридского клуба мячи забили Самуэл Лино (22-я минута), Антуан Гризманн (89-я). У коллектива из Страны Басков отличился Микель Оярсабаль (73-я). Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте игры, но не отметился результативными действиями.

«Атлетико» (19 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» (15) располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что Захарян попал в запас «Реал Сосьедад» на матч с «Атлетико» в чемпионате Испании.