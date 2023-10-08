Нобоа: футболисты «Сочи» переживают из-за отсутствия побед

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что футболисты команды обеспокоены отсутствием побед в чемпионате России.

«Конечно, все переживают. У нас есть перерыв, но даже никто не хочет уходить в отпуск, хотят только работать. Но у нас такой момент, что нужно отдыхать, нужно отпустить все», — цитирует Нобоа ТАСС.

По его словам, для того чтобы выйти из кризиса надо «сейчас только работать».

«Не нужно смотреть вправо или влево, это не поможет никому, нужно только работать через не могу. Конечно, это ответственность всех — игроков, тренеров», — добавил Нобоа.

«Сочи» на своем поле потерпел поражение от петербургского «Зенита» (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Нобоа получил повреждение и был заменен на 44-й минуте. Черноморская команда с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг выразил уверенность в том, что команда останется в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона.