Узнать больше

Нобоа: футболисты «Сочи» переживают из-за отсутствия побед

Короткая ссылка
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что футболисты команды обеспокоены отсутствием побед в чемпионате России.

«Конечно, все переживают. У нас есть перерыв, но даже никто не хочет уходить в отпуск, хотят только работать. Но у нас такой момент, что нужно отдыхать, нужно отпустить все», — цитирует Нобоа ТАСС.

По его словам, для того чтобы выйти из кризиса надо «сейчас только работать».

«Не нужно смотреть вправо или влево, это не поможет никому, нужно только работать через не могу. Конечно, это ответственность всех — игроков, тренеров», — добавил Нобоа.

«Сочи» на своем поле потерпел поражение от петербургского «Зенита» (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Нобоа получил повреждение и был заменен на 44-й минуте. Черноморская команда с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг выразил уверенность в том, что команда останется в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить