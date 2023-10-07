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Семак назвал сложной победу «Зенита» над «Сочи» в матче РПЛ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ.
Семак назвал сложной победу «Зенита» над «Сочи» в матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Неплохой первый тайм, за исключением микромоментов. Нужно было более тонко распорядиться мячом, было бы спокойнее в концовке. Сложная победа, поздравляю болельщиков, команду. Нормальная игра, не всем довольны, учитывая, что это седьмая выездная игра», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:0. В составе победителей голы забили Матео Кассьерра и Клаудиньо, реализовавший пенальти.

«Зенит» набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Кассьерра первым в сезоне-2023/24 забил десять мячей.

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