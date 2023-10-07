Бывшая жена Бивола обвинила боксёра в домашнем насилии

Екатерина Бивол, бывшая жена российского боксёра Дмитрия Бивола, обвинила своего экс-супруга в актах домашнего насилия.

«А потом ты сидел со своим отцом и говорил моему отцу, что я сама себя ударила. Подонки вы все! Папа отговорил меня идти в полицию. 3 мая 2023 года. Дети видели всё! Две недели я ходила с ссадинами, пока ты получал звание «Боксёр года», — заявила Екатерина в соцсетях.

По её словам, она должна была сделать признание раньше, но боялась, что спортсмен заберёт детей.

6 июня Екатерина объявила о разводе с Дмитрием. В браке у пары родились два сына.

Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей. Россиянин провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.

Ранее в промоутерской компании Top Rank, которая представляет интересы Артура Бетербиева, сообщили, что поединок с Биволом в декабре 2023 года не состоится.