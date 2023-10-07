Фигурист Лутфуллин заявил, что любит кататься под лирическую музыку

Победитель Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров Глеб Лутфуллин рассказал, почему предпочитает выбирать трогательные композиции для своих прокатов.

«В конце произвольной я «умираю». Я люблю лирическую музыку. Такие «зажигалочки» я чувствую, но передавать у меня это не получится. Я больше лирик по душе. Идеи для показательного номера у меня пока нет. Может, старую программу откатаю», — цитирует Лутфуллина «Матч ТВ».

19-летний уроженец Казани признался, что остался доволен своим прокатом произвольной программы на «Мемориале Панина-Коломенкина».

«Если оценивать состояние, то неплохо. Смотреть нужно не на оценки, а на программу. Почему внимательно наблюдал за выступлением Алиева? Всегда интересно смотреть на соперников и видеть детали их программы», — добавил Лутфуллин.

Фигурист на соревнованиях в Санкт-Петербурге завоевал серебряную медаль. Победу одержал Дмитрий Алиев, Макар Игнатов выиграл бронзу.

Ранее сообщалось, что чемпионы Европы по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на «Мемориале Панина-Коломенкина».