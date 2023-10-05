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Юниорская хоккейная лига Канады отстранила бывшего тренера НХЛ за оскорбления

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Тренер «Уэнатчи» Кевин Константин был отстранён Западной юниорской хоккейной лигой Канады (WHL) за комментарии «дискриминационного характера».
Юниорская хоккейная лига Канады отстранила бывшего тренера НХЛ за оскорбления
  • Gettyimages.ru
  • © Marissa Baecker

Как сообщает пресс-служба лиги, в отношении специалиста было начато расследование. Подробности дела не раскрываются.

«WHL всегда требует от наших игроков и персонала очень высоких стандартов поведения. Мы нетерпимо относимся к любым комментариям уничижительного характера», — говорится в заявлении.

Константин ранее работал в «Сан-Хосе» и «Питтсбурге».

Ранее «Сан-Хосе» победил «Вегас» в предсезонном матче НХЛ.

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