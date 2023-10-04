Капризов назвал цель «Миннесоты» в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о целях команды в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я собираюсь показать себя и сделать всё, что в моих силах, и я ожидаю, что команда сделает то же самое. Очевидно, что наша цель состоит в том, чтобы выйти в плей-офф и хорошо показать себя там, и это то, к чему мы будем стремиться», — цитирует Капризова пресс-служба НХЛ.

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче НХЛ.

Встреча проходила в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов оформил дубль и был признан первой звездой игры.

Новый сезон регулярного чемпионата лиги стартует 10 октября.

Ранее Шестёркин, Капризов и Василевский вошли в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ.