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Ван Гал стал консультантом наблюдательного совета «Аякса»

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Луи ван Гал стал советником наблюдательного совета «Аякса» по техническим вопросам футбола.

«Я хочу помочь «Аяксу». В настоящее время я провожу большую часть своей жизни в Португалии, и это можно хорошо сочетать с моей ролью внешнего консультанта. Я готов предложить свои футбольные знания наблюдательному совету», — приводит слова ван Гала пресс-служба клуба. 

Членами наблюдательного совета нидерландского клуба являются Сеес ван Эвелен, Жоржетт Шлик и Аннет Мосман.

Последним местом работы ван Гала была сборная Нидерландов, которую он покинул после ЧМ‑2022. На клубном уровне последний раз он работал в «Манчестер Юнайтед» в период с 2014 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что ван Гал может стать главным тренером сборной Германии по футболу.

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