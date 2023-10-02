Гол и две передачи Мичкова помогли «Сочи» обыграть СКА

Петербургский СКА в гостях проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:4 в пользу команды с берега Чёрного моря.

В составе победителей шайбы забросили Матвей Мичков (5-я минута), Амир Гараев (29-я, 56-я), Никита Феоктистов (39-я), Кирилл Рассказов (59-я). У проигравших отличились Арсений Грицюк (4-я), Василий Глотов (45-я), Никита Камалов (57-я).

СКА (12) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (18) — четвёртое.

В параллельном матче московское «Динамо» переиграло «Куньлунь» (3:2).

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» проиграл «Ладе» и потерпел четвёртое поражение в пяти матчах.