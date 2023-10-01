Подколзин переведён «Ванкувером» в фарм-клуб
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22-летний воспитанник подмосковного «Витязя» проведёт ближайшее время в команде Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Абботсфорд Кэнакс», сообщает пресс-служба «Ванкувера».
Подколзин в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.
«Ванкувер» в стартовом матче нового сезона примет на своём льду «Эдмонтон Ойлерз» 11 октября.
Ранее сообщалось, что шайба Никиты Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ.