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Подколзин переведён «Ванкувером» в фарм-клуб

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Тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» отправил российского нападающего Василия Подколзина в фарм-клуб.
Подколзин переведён «Ванкувером» в фарм-клуб
  • © AP Photo/Mark Zaleski

22-летний воспитанник подмосковного «Витязя» проведёт ближайшее время в команде Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Абботсфорд Кэнакс», сообщает пресс-служба «Ванкувера».

Подколзин в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

«Ванкувер» в стартовом матче нового сезона примет на своём льду «Эдмонтон Ойлерз» 11 октября.

Ранее сообщалось, что шайба Никиты Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ.

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