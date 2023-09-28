«Евро-Футбол.ру»: Дзагоев продолжит карьеру в греческой «Ламии»

Бывший полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев может перейти в «Ламию».

Как сообщает «Евро-Футбол.ру», Дзагоев уже согласовал условия личного трудового соглашения с «Ламией». 28 сентября российский хавбек должен прибыть в Грецию.

Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

Последним его клубом был «Рубин».

Ранее сообщалось, что менеджер Дзагоева подтвердила ведение переговоров с «ПАС Ламия 1964».