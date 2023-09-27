Мостовой включил Романцева, Газзаева и Сёмина в список лучших российских тренеров

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что в список лучших футбольных тренеров в истории от FourFourTwo могли попасть Олег Романцев, Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

«Я бы на первое место поставил тройку из Романцева, Газзаева и Сёмина. Первый со «Спартаком» показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР. Газзаев хорошо показал свою работу в ЦСКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА. А Сёмин на протяжении многих лет создавал «Локомотив» и делал другим конкуренцию», — заявил RT Мостовой.

Ранее Руслан Пименов заявил, что Олег Романцев, Юрий Сёмин и Валерий Газзаев могли бы попасть в рейтинг лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo.