Мостовой включил Романцева, Газзаева и Сёмина в список лучших российских тренеров
«Я бы на первое место поставил тройку из Романцева, Газзаева и Сёмина. Первый со «Спартаком» показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР. Газзаев хорошо показал свою работу в ЦСКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА. А Сёмин на протяжении многих лет создавал «Локомотив» и делал другим конкуренцию», — заявил RT Мостовой.
Ранее Руслан Пименов заявил, что Олег Романцев, Юрий Сёмин и Валерий Газзаев могли бы попасть в рейтинг лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo.