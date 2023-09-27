Узнать больше

Мостовой включил Романцева, Газзаева и Сёмина в список лучших российских тренеров

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что в список лучших футбольных тренеров в истории от FourFourTwo могли попасть Олег Романцев, Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

«Я бы на первое место поставил тройку из Романцева, Газзаева и Сёмина. Первый со «Спартаком» показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР. Газзаев хорошо показал свою работу в ЦСКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА. А Сёмин на протяжении многих лет создавал «Локомотив» и делал другим конкуренцию», — заявил RT Мостовой.

Ранее Руслан Пименов заявил, что Олег Романцев, Юрий Сёмин и Валерий Газзаев могли бы попасть в рейтинг лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить