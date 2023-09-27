Шевченко перенесла операцию на руке
«Операция прошла хорошо. Теперь концентрируюсь на восстановлении. Но врач сказал, что сломанные кости было сложно соединить. После анестезии было невесело, провела целый день в постели», — написала Шевченко в соцсетях.
17 сентября спортсменка провела бой с мексиканкой Алексой Грассо в рамках главного события вечера на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (США).
Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей. Таким образом, мексиканская спортсменка сохранила титул чемпионки UFC.
Ранее президент UFC пообещал организовать третий бой Шевченко и Грассо.