Шевченко перенесла операцию на руке

Бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко сообщила, что перенесла операцию на травмированной руке.

«Операция прошла хорошо. Теперь концентрируюсь на восстановлении. Но врач сказал, что сломанные кости было сложно соединить. После анестезии было невесело, провела целый день в постели», — написала Шевченко в соцсетях.

17 сентября спортсменка провела бой с мексиканкой Алексой Грассо в рамках главного события вечера на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (США).

Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей. Таким образом, мексиканская спортсменка сохранила титул чемпионки UFC.

Ранее президент UFC пообещал организовать третий бой Шевченко и Грассо.