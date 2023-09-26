Веснина — о победе Хачанова в Чжухае: это долгожданный титул

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина высказалась о победе российского теннисиста Карена Хачанова на турнире в Чжухае.

«Я очень рада за Карена. Это долгожданный титул. Тем более, у него была очень серьёзная травма, которая выбила его из игры практически на полгода. Поэтому ему было важно восстановиться и найти свою игру, и ему это очень быстро удалось», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Россиянин обыграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 7:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

27-летний россиянин завоевал свой пятый титул ATP и первый с ноября 2018 года.

Призовой фонд турнира составил более $900 тыс.

Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над китаянкой Чжосюань Бай на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нинбо (Китай).