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Веснина — о победе Хачанова в Чжухае: это долгожданный титул

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Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина высказалась о победе российского теннисиста Карена Хачанова на турнире в Чжухае.
Веснина — о победе Хачанова в Чжухае: это долгожданный титул
  • AP
  • © John Minchillo

«Я очень рада за Карена. Это долгожданный титул. Тем более, у него была очень серьёзная травма, которая выбила его из игры практически на полгода. Поэтому ему было важно восстановиться и найти свою игру, и ему это очень быстро удалось», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Россиянин обыграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 7:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

27-летний россиянин завоевал свой пятый титул ATP и первый с ноября 2018 года.

Призовой фонд турнира составил более $900 тыс.

Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над китаянкой Чжосюань Бай на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нинбо (Китай).

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