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Крамарич: переход в «Сочи» — лучший вариант, который у меня был

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Словенский полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич заявил, что очень доволен переходом в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я всегда мечтал играть за границей. После очередного сезона в чемпионате Словении понял, что нужно двигаться дальше. Переход в РПЛ — лучший вариант, который у меня был», — цитирует Крамарича «Матч ТВ».

25-летний футболист признался, что у него были предложения от больших словенских клубов.

«Но я точно знал, что хочу попробовать свои силы в Европе. В РПЛ намного выше уровень, чем чемпионат Словении», — добавил хавбек с Балкан.

Крамарич перешёл в «Сочи» этим летом. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Полузащитник в сезоне-2023/24 в восьми матчах забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что гол Крамарича помог Хорватии победить Армению в матче отбора на Евро-2024.

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