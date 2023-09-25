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Собянин поздравил участников Кубка генпрокурора России по стрельбе из лука

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил участников Кубка генпрокурора России по стрельбе из лука.
Собянин поздравил участников Кубка генпрокурора России по стрельбе из лука
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Всероссийские соревнования начались на территории олимпийского комплекса «Лужники», они будут проходить по 28 сентября.

В турнире участвуют более 400 спортсменов: юноши и девушки (до 18 лет), юниоры и юниорки (до 21 года) из 41 региона России. Среди них разыграют 32 комплекта наград.

Личные и командные соревнования проходят в дисциплинах «классический лук» и «блочный лук» (дистанции 70, 60 и 50 м)

«В Москве проходит много соревнований, и в год — порядка 70 мероприятий, посвящённых стрельбе из лука. Но замечательная традиция, которая родилась недавно, — это соревнования на Кубок генерального прокурора, конечно, занимает особое место», — приводит его слова сайт «Москва 24».

Генпрокурор России Игорь Краснов, открывая турнир, пожелал всем участникам «правильного спортивного настроя, и чтобы не дрогнула рука».

«Не сомневаюсь, что проведение наших соревнований увеличивает число его поклонников», — заявил Краснов.

По данным российского надзорного ведомства, в том числе в соревнованиях участвуют спортсмены из ДНР и ЛНР. 

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