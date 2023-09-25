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Губерниев: не сомневаюсь, что Пракатень будет призёром на Олимпиаде в Париже

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе спортсменки сборной Узбекистана Анны Пракатень, ранее представлявшей сборную России в академической гребле.
Губерниев: не сомневаюсь, что Пракатень будет призёром на Олимпиаде в Париже
  • РИА Новости

«Пракатень — невероятно одарённая гребчиха. Не сомневаюсь, что она будет призёром в Париже, но там выросла очень сильная голландка, поэтому победить, конечно, будет очень сложно, но возможно. Если Пракатень покажет свои лучшие качества, она Олимпиаду выиграет», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Пракатень победила в женской одиночке, пройдя дистанцию за 7 минут 39,05 секунды. Второе место заняла китаянка Лю Жуйци (+10,93). Третье — японка Сихо Йонекава (+12,83).

Спортсменка является чемпионкой Европы и первой россиянкой с 1980 года, которая смогла выиграть олимпийскую медаль в академической гребле в одиночке. Спортсменка завоевала серебро Игр 2020 года в Токио. В апреле 2023 года стало известно, что Пракатень планирует выступать за сборную Узбекистана.

Ранее стало известно, что россиян не пустили на ЧМ по гребле под предлогом заботы о безопасности.

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