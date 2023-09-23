«Барселона» обыграла «Сельту» в матче Примеры
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Игра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из столицы Каталонии.
В составе проигравших мячи забили Йёрген Ларсен (19-я минута), Анастасиос Дувикас (76-я). У победителей отличились Роберт Левандовски (81-я, 86-я), Жоау Канселу (89-я).
«Барселона» (16 очков) лидирует в чемпионате. «Сельта» (четыре) располагается на 17-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Барселона» продлила контракт с тренером Хави.