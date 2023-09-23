Роналду: буду играть до тех пор, пока мои ноги не скажут «хватит»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

«Я буду играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, хватит». Я всё ещё многое могу.

Говорят, я завязал, но доказываю, что это не так», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. 38-летний футболист в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019).

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в декабре 2022 года.

Ранее Роналду пытался убедить де Хеа перейти в «Аль-Наср».