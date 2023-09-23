Роналду: буду играть до тех пор, пока мои ноги не скажут «хватит»
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«Я буду играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, хватит». Я всё ещё многое могу.
Говорят, я завязал, но доказываю, что это не так», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.
Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. 38-летний футболист в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019).
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в декабре 2022 года.
Ранее Роналду пытался убедить де Хеа перейти в «Аль-Наср».